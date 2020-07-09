Samsung отказывается от комплектных зарядных устройств

Компания Samsung рассматривает возможность отказа от комплектных зарядных устройств. Некоторые Galaxy-смартфоны могут недосчитаться адаптера питания в коробке уже в следующем году. Об этом сообщает корейское издание ETNews, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации СМИ, руководство Samsung считает, что зарядное устройство уже есть у многих пользователей, поэтому комплектовать им очередной смартфон нет необходимости. Это решение поможет не только окружающей среде - некоторые просто выбрасывают ненужные адаптеры, - но и позволит снизить затраты на производство электроники и уменьшить размеры самих коробок.

Такую же идею изучают в Apple. О том, что айфоны следующего поколения получат непривычно бедную комплектацию, сообщили аналитики британского банка Barclays в конце июня. По их сведениям, в коробку с новым смартфоном не положат не только адаптер питания, ограничившись кабелем с разъёмами USB-С и Lightning, но и наушники EarPods.

Ранее эксперт по устройствам Apple Мин Чи Куо также предположил, что айфоны лишатся комплектных "зарядников" мощностью 5 или 18 Вт (в зависимости от модели). Вместо них компания предложит более мощную версию - на 20 Вт, но продаваться она будет отдельно.