Некоторые крупные компании прекращают бойкот Facebook

Некоторые крупные компании намерены вновь размещать рекламу в соцсетях, принадлежащих американской корпорации Facebook ("Фейсбук"), другие продолжают ее бойкотировать.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты Wall Street Journal.

Издание напомнило, что одним из первых о приостановке сотрудничества с Facebook объявил американский производитель одежды The North Face ("Норт фейс"). Его представители заявляли, что в "Фейсбуке" и других популярных соцсетях не принимают достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Компания намерена вновь начать размещать рекламу в соцсети в августе. "Мы воодушевлены прогрессом, имевшим место на начальном этапе, мы понимаем, что такие перемены не происходят в одночасье", - сказал представитель The North Face.

Как отмечает газета, вернуться к сотрудничеству с Facebook намерены и другие компании. В их числе германская Puma ("Пума"), выпускающая спортивную одежду, базирующаяся в Нидерландах пивоваренная компания Heineken ("Хейнекен"), французский производитель алкогольных напитков Pernod Ricard ("Перно Рикар").

В публикации констатируется, что многие другие компании намерены продолжить бойкот Facebook в августе, поскольку не считают принятые ее руководством шаги достаточными. Среди них американская продовольственная компания Smucker ("Смакер"), базирующийся в штате Иллинойс производитель алкогольных напитков Beam Suntory ("Бим Сантори") и сеть магазинов одежды и спортивного инвентаря Eddie Bauer ("Эдди Бауэр"). В это число также входит американская пивоваренная компания Boston Beer ("Бостон бир") и германский концерн SAP (Эс-а-пэ), выпускающий программное обеспечение.

Как уточняет издание, не называют сроков прекращения бойкота, в частности, корпорация Coca-Cola ("Кока-кола"), международный производитель пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever ("Юнилевер"), а также один их ведущих в США операторов сотовой связи Verizon ("Верайзон").

Согласно приведенным в статье данным, во втором квартале года не менее 9 млн заказчиков размещали рекламу в соцсетях, принадлежащих Facebook. В бойкоте сетей, по словам организаторов акции, участвуют более 1,1 тыс. компаний.

Бойкот соцсетей

Акция была начата в июне. В ее поддержку выступают влиятельные американские правозащитные организации. Они, в частности, требуют от Facebook согласиться на проведение регулярных проверок работы компании независимыми экспертами на предмет наличия дискриминации на ее сетевых ресурсах, а также выявления случаев травли пользователей. Инициаторы бойкота добиваются, чтобы в компании один из ключевых постов занимал специалист, который хорошо разбирается в правозащитной сфере и имеет опыт работы в ней.

Неправительственные организации также настаивают на том, что Facebook следует удалить в принадлежащих ей соцсетях учетные записи групп, которые поддерживают расизм, антисемитизм, различные теории заговора, отрицают Холокост, изменение климата, а также распространяют недостоверную информацию о вакцинации.

Руководство Facebook ранее в этом месяце заявляло, что готово частично выполнить некоторые из этих требований.