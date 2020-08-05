Названы причины неполной зарядки смартфона

Причинами, по которым смартфон не может зарядиться полностью, могут быть дефекты зарядного провода или самого гаджета, а также проблемы в операционной системе, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первой причиной неполной зарядки смартфона является поломка зарядного провода. По словам эксперта, официальный провод "живет меньше, чем сам телефон". В частности, существует риск нарушения контакта в проводе, повреждения вилки, платы или разъема.

Кроме того, неполная зарядка может происходить из-за повреждений зарядного проема смартфона из-за деформации зарядного устройства в момент зарядки или неправильного изъятия зарядного устройства из телефона, отметил Щельцин.

Выход из строя аккумулятора смартфона также является причиной нарушений при зарядке, напомнил эксперт. Долгая зарядка и быстрая разрядка устройства свидетельствуют о проблемах с батареей

Еще одной причиной неполной зарядки телефона могут быть проблемы в операционной системе, сбои и вирусы, однако данная причина встречается редко, рассказал Щельцин. В таком случае проблему можно решить с помощью обновления операционной системы или сброса настроек и контента.