Трамп недоволен условиями сделки по TikTok

Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что его не устраивают условия соглашения между корпорацией Oracle и китайской ByteDance, владельцем сервиса TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Wall Street Journal.

Глава аппарата Белого дома Майк Медоуз заявил в четверг, что сделка, при которой TikTok останется под контролем китайской компании, не соответствует стандартам президента.

"Я очень сомневаюсь, что, если все, что мы делаем, это реорганизуем операции, сохраняя их под контролем Китая, вряд ли это соответствует целям, обозначенным президентом", - сказал Медоуз.

По его словам, администрация президента продолжает изучать детали предложения, направленного ByteDance.

Накануне WSJ сообщила со ссылкой на источники, что ByteDance рассчитывает сохранить за собой контроль над американским бизнесом TikTok в рамках соглашения с Oracle. По словам собеседников издания, ByteDance предлагает выделить TikTok в самостоятельную компанию, которая будет зарегистрирована в США, но останется под контролем ByteDance. Предполагается, что Oracle станет технологическим партнером TikTok в Штатах и получит миноритарный пакет акций компании.

ByteDance считает, что предложенные условия должны свести на нет опасения относительно безопасности данных американских пользователей TikTok, изложенные ранее властями США.

Трамп в среду заявил, что ему не нравятся варианты, при которых ByteDance продолжит контролировать TikTok.

6 августа Трамп подписал о блокировке TikTok в США через 45 дней, если американские операции сервиса не будут проданы американской компании. Таким образом он дал ByteDance время до 20 сентября на заключение сделки.

14 августа президент новым указом ограничил срок завершения потенциальной сделки 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.

Сделка, касающаяся американских операций TikTok, также требует одобрения китайских властей, заявила ByteDance в четверг.