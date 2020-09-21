Ford назвал новый внедорожник

Американский концерн зарегистрировал в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) название для обозначения своих легковых автомобилей, пикапов и внедорожников.

Торговая марка называется Warthog (с английского - бородавочник), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Скорее всего, новинка станет экстремальной версией модели Bronco.

Издание утверждает, что новый Bronco назовут именно Warthog, а название Raptor (хищник) останется для пикапов Ford.

Напомним, что в марте Ford запатентовал новое название для авто.