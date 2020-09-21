https://news.day.az/hitech/1272546.html Ford назвал новый внедорожник - ФОТО
Ford назвал новый внедорожник - ФОТО
Американский концерн зарегистрировал в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) название для обозначения своих легковых автомобилей, пикапов и внедорожников.
Торговая марка называется Warthog (с английского - бородавочник), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Скорее всего, новинка станет экстремальной версией модели Bronco.
Издание утверждает, что новый Bronco назовут именно Warthog, а название Raptor (хищник) останется для пикапов Ford.
Напомним, что в марте Ford запатентовал новое название для авто.
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