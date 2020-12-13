Эксперт объяснила способность смартфона тайно снимать владельцев

Смартфон может тайно снимать владельцев на фото или видео и отправлять эти записи по интернету в том случае, если он заражен вирусом. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вирус может проникнуть на телефон и в замаскированном виде: например, под видом безобидного приложения, которое запрашивает от пользователя более расширенные, чем ему на самом деле нужно, разрешения", - объяснила она, добавив, что в таком случае приложение запросит доступ к камере и передаче данных.

Чтобы избежать подобного, эксперт посоветовала тщательно проверять запросы приложения на соответствие его функционалу, скачивать все только с официальных площадок (AppStore или Google Play), не переходить по сомнительным ссылкам, не скачивать пиратский контент, а также установить антивирусную программу.

Ранее специалист рассказал, с помощью чего гаджет может следить за владельцем. Так, по его словам, телефон считывает множество информации, в том числе об интересах и предпочтениях человека. А в список способностей умных часов входит считывание состояния, пульса и температуры тела человека.