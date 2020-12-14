СМИ: Facebook наживается на киберпреступлениях

Издание BuzzFeed опубликовало скандальное расследование о том, как Facebook зарабатывает на киберпреступлениях. Из большого материала следует, что социальная сеть Цукерберга ориентирована в первую очередь на рост прибыли, а не на безопасность пользователей. Поэтому не гнушается предоставлять свои инструменты злоумышленникам, передает Day.Az.

По данным издания, компания получила 50 миллионов долларов за рекламу от мошенников, которые обманом списывали деньги с кредиток пожилых пользователей. В этом году Facebook рекламировал американских экстремистов, фейковые средства от коронавируса и страницы с теориями заговора.

В прошлом месяце газета Financial Times написала, что Facebook показывал более двух тысяч нелегальных рекламных объявлений в Великобритании и удалил их только после получения уведомления от управления по стандартам рекламы страны.

А вот источники BuzzFeed рассказали журналистам, что отчеты модераторов о мошенничестве не приводят ни к каким результатам, даже когда становится очевидно, что от такой информации страдают пользователи. В качестве примера приводят историю, как одна из пользователей в Швеции увидела в Facebook рекламу криптовалютного инвестиционного проекта, вложилась в него и потеряла целый дом.

Большая часть мошеннических объявлений размещается из Китая или Вьетнама. В 2019-м году китайские рекламодатели принесли Facebook 5 миллиардов долларов выручки, при этом сама соцсеть в Китае заблокирована и китайцы используют соцсеть как рекламную площадку, ориентированную на внешний, не-китайский рынок.