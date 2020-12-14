https://news.day.az/hitech/1298241.html Сервисы Google работают с перебоями в Азербайджане
Сервисы Google работают с перебоями в Азербайджане
Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира, в том числе и в Азербайджане.
Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.
В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube и облачного хранилища Google Drive.
Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из Европы, восточного побережья США, Австралии, юга Китая и Японии.
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