Сервисы Google работают с перебоями в Азербайджане

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира, в том числе и в Азербайджане.

Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube и облачного хранилища Google Drive.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из Европы, восточного побережья США, Австралии, юга Китая и Японии.