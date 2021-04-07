Пользователей WhatsApp предупредили о новом методе взлома

Всего пара необдуманных действий с сообщениями могут лишить пользователя WhatsApp его аккаунта. Об активно распространяющейся новой схеме взлома предупреждают несколько интернет-изданий.

Мошенники часто пытаются атаковать пользователей через мессенджеры, и WhatsApp, как один из самых популярных - не исключение. Обычно злоумышленники стремятся завладеть паролями или другими сведениями, а также данными пользователей для доступа к банковским счетам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новая схема опаснее, так как отправляемые мошенниками сообщения приходят не от незнакомцев, а от пользователей из вашего списка контактов в WhatsApp (которых хакеры уже взломали) и от самого сервиса.

Работает она так: сначала на телефон жертвы приходит SMS-сообщение от WhatsApp с кодом доступа. В нем также содержится предупреждение никому не сообщать этот код - которое, к сожалению, многие игнорируют. Затем, уже в сам мессенджер, пишет кто-то из контактов с просьбой прислать содержащийся в SMS код доступа. Делать это ни в коем случае нельзя.

Если вы получили такое сообщение, значит, что аккаунт обращающегося с просьбой уже был взломан, а завладевшие им мошенники теперь пытаются повторить трюк уже с вашим аккаунтом. Дело в том, что для входа в большинство аккаунтов WhatsApp достаточно указать номер телефона и присылаемый на него сервисом код. Знакомого стоит предупредить о взломе при помощи SMS или телефонного звонка.

Мошенничество не сработает, только если пользователь потрудился активировать двухшаговую проверку с дополнительным секретным кодом доступа. Простая инструкция (на русском языке) как это сделать размещена на официальном сайте мессенджера.