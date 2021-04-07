https://news.day.az/hitech/1332104.html Twitter заработал более $3,5 млрд. - годовой отчет
Twitter заработал более $3,5 млрд. - годовой отчет
Доходы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, в прошлом году составили $3,716 млрд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе компании, опубликованном в среду.
Отмечается, что в рядах компании к концу 2020 года насчитывалось более 5 500 сотрудников, которые работали в более чем 35 офисах по всему миру. Руководство социальной сети ставит перед собой задачу, чтобы к 2025 году не менее половины сотрудников составляли женщины и не менее четверти персонала - представители разнообразных меньшинств.
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