Twitter заработал более $3,5 млрд.

Доходы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, в прошлом году составили $3,716 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе компании, опубликованном в среду.

Отмечается, что в рядах компании к концу 2020 года насчитывалось более 5 500 сотрудников, которые работали в более чем 35 офисах по всему миру. Руководство социальной сети ставит перед собой задачу, чтобы к 2025 году не менее половины сотрудников составляли женщины и не менее четверти персонала - представители разнообразных меньшинств.