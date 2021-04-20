Евросоюз участвует в гонке с Китаем за связь 6G

Между Китаем и Западом уже несколько лет идёт борьба за развёртывание мобильной связи пятого поколения, (сокращённо 5G). Тем временем, набирает обороты гонка за следующий формат - 6G. По создании для него инфраструктуры и достигнутому охвату Пекин уже значительно опережает своих конкурентов. Брюссель пустился вслед.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Еврокомиссии создано подразделение Future Connectivity Systems (Будущие системы сопряжения), которым руководит Питер Штукманн:

"Мы запускаем крупные исследовательские программы. Внедрение 6G позволит нам повысить скорость передачи данных с гигабайтов до терабайтов. Это сделает возможным, например, телеприсутствие в реальном времени и создание цифровых двойников нашего окружения. Это будет большой шаг вперед и, конечно важно, чтобы Европа развивала свой технологический потенциал".

Технология 5G создаёт мир, в котором машины взаимодействуют с людьми или заменяют их - это, например, искусственный интеллект и беспилотные автомобили. Вскоре можно будет общаться с трёхмерной голограммой собеседника. О том, что 6G сулит революцию в цифровом мире, говорит Алессандро Гропелли из Европейской ассоциации операторов телекомуникационных сетей:

"6G позволит фундаментально переосмыслить все экономические и человеческие экосистемы и создать своего рода улучшенную версию реальности. Подумайте о промышленном производстве, подумайте об образовании, подумайте о развлечениях. Мы всё ещё определяем, что такое 6G, устанавливаем стандарты, смотрим в будущее. Европа вкладывает в это много мысли, энергии и ресурсов. Мы собираемся создать универсально совместимую 6G, а не только европейскую".

Евросоюзу, видимо, придется объединить усилия с такими партнёрами, как США и Япония, которые далеко продвинулись во внедрении 5G и уже многое инвестировали в 6G. Вместе они смогут быть как минимум на равных с экономической и технологической мощью КНР. Финский евродепутат Маури Пеккаринен надеется, что в итоге связь следующего поколения заставит сотрудничать всех и соединит весь мир:

"Совершенно очевидно, что нам нужен глобальный стандарт, за который идёт очень жёсткая конкуренция. Мы хотим быть первыми в определении этих стандартов, поэтому нам нужно вести переговоры с соперниками. Мы знаем, что технология 6G будет реализована на практике лет через 10. А пока мы все и как можно скорее должны определять стандарты".

В начале этого года Nokia и Ericsson запустили проект Hexa-X, к которому намерены примкнуть другие европейские компании. Его цель - разработка технологий 6G, определение архитектуры взаимодействия всех участников внедрения и обеспечение работоспособности сетей шестого поколения.