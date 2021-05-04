В Китае запустили первую коммерческую службу беспилотных такси

В воскресенье, 2 мая, китайская IT-компания Baidu запустила в Пекине первую в стране службу беспилотных такси. Хотя специально обученные сотрудники компании находятся в салоне, но за рулем во время движения никого нет.

До 10 "роботакси" Apollo одновременно работают в парке Шуганг на западе Пекина, передает Day.Az со ссылкой на "Профиль" . Это место станет частью инфраструктуры зимних Олимпийских игр в 2022 году. Беспилотные такси подбирают и высаживают пассажиров на восьми остановках.

Стоимость проезда составляет ¥30 (около 8 манатов - ред.). К поездкам допускаются только пассажиры в возрасте от 18 до 60 лет. Заказать беспилотное такси можно с помощью специального приложения. Перед посадкой необходимо проходить идентификацию личности. "Роботакси" не двигается с места, пока все пассажиры не пристегнут ремни безопасности.

Журналисты отмечают, что движение в парке не очень интенсивное. Однако беспилотным автомобилям приходится постоянно избегать пешеходов, гуляющих по проезжей части, и любопытных, желающих сфотографировать новинку вблизи.

Baidu уже тестировала беспилотные такси в трех городах Китая. Они перевезли 210 тыс. пассажиров. В ближайшие три года IT-компания намерена развернуть сеть "роботакси" в 30 городах страны.