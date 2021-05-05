Великобритания может создать систему спутниковой навигации с помощью OneWeb

Правительство Великобритании рассматривает компанию OneWeb в качестве потенциального партнера в создании британской глобальной системы спутниковой навигации. Как сообщила во вторник газета The Daily Telegraph, представители компании заявляют о готовности к сотрудничеству, которое станет возможным в случае вывода на орбиту второго поколения ее спутников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всегда существовало понимание, что первое поколение не сможет полноценно обеспечивать координатно-временные и навигационные услуги (PNT), однако, эволюционировав и пополнившись вторым поколением аппаратов, глобальная спутниковая группировка OneWeb будет вполне готова к тому, чтобы наладить работу надежной системы PNT", - заявил представитель OneWeb Крис Маклоклин, отвечающий за взаимодействие компании с госструктурами.

По данным издания, в британском правительстве рассматривают различные варианты сотрудничества с OneWeb. Один из них предполагает, что ее низкоорбитальные спутники будут использоваться для дублирования сигналов американской GPS и европейской Galileo, обеспечивая дополнительную защиту от вмешательства в работу навигационных систем извне. Используемые сейчас в мире системы навигации уязвимы для различных видов внешнего воздействия, включая подмену сигнала спутников. По оценкам комиссии, в 2017 году подготовившей доклад по этой теме для британского правительства, ущерб для экономики королевства от масштабного сбоя в работе GPS будет достигать $1,4 млрд в сутки.

Великобритания также нуждается в альтернативах GPS в связи с тем, что после Brexit была вынуждена выйти из европейской программы Galileo. Первоначальный проект по созданию британской системы глобальной навигации, стоимость осуществления которого оценивалась в 5 млрд фунтов (около $7 млрд по текущему курсу), был свернут в прошлом году. Вскоре после этого стало известно, что британское правительство за 500 млн долларов приобретает долю в OneWeb вместе с индийской Bharti Global, вложившей в компанию такую же сумму.

Уже тогда британские СМИ сообщали о том, что эти вложения, спасшие OneWeb от банкротства, могут помочь британскому правительству решить стоящую перед ним задачу с меньшими затратами. Сообщалось также, что британский инвестиционный проект был поддержан Минобороны США. Как писала газета Financial Times, ссылаясь на источники, британская система навигации не станет прямым конкурентом GPS, а будет дополнять ее, предоставляя военным из Соединенного Королевства и США, а также их союзникам дополнительные возможности.