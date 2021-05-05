Кто должен обеспечивать защиту смарт-устройств в доме

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана с 2017 года начало развивать направление "умных" проектов и внедрять их в городах страны, сказал Trend региональный менеджер американской компании Fortinet по развитию каналов продаж в Азербайджане Шаиг Самедов, передает Day.Az.

По его словам, в рамках этого проекта были запущены общественный Wi-Fi, части проектов "умных" городов, домов, офисов и ряда других объектов.

"Все эти начинания являются частью одного проекта - Smart City, куда в дальнейшем эти подсистемы могут быть интегрированы. "Умные" устройства по умолчанию считаются небезопасными. Обеспечивать защиту IoT-устройств должны потребители или структуры, которые внедряют эти решения", - сказал он.

Кроме того, все мобильные приложения, которые управляют этими "умными" решениями, также входят в число уязвимых.

"Все smart-устройства в соответствии с современными реалиями требуют дальнейшей настройки: закрытия ненужных сервисов, обновления старых операционных систем на новые версии, закрытия ненужных портов, изменения стандартных правил применения", - подчеркнул Самедов.