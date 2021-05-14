WhatsApp научат шифровать данные пользователей

Мессенджер WhatsApp сможет шифровать резервные копии переписки пользователя. О тестировании функции сообщает Day.Az со ссылкой на портал WABetaInfo.

В актуальных версиях приложения для Android и iOS резервные копии хранятся iCloud или Google Drive. И если злоумышленник получает доступ к облачному хранилищу, то ему не составит труда открыть незашифрованный архив переписки.

Уязвимость будет устранена в одном из обновлений WhatsApp, бета-тестирование которого уже запущена. Программа будет шифровать резервную копию, защищая данные пользователя.

Новая функция появится в одном из ближайших апдейтов WhatsApp. Пользователи смогут вручную отключать сквозное шифрование, если посчитают, что такая возможность им не нужна.