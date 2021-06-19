Владельцы дорогого смартфона Samsung жалуются на серьезные проблемы

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 имеет проблемы с быстродействием камеры и нагревом. Проблему признала техническая поддержка компании, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Она коснулась глобальной и южнокорейской версий смартфона, которые оснащены процессором Exynos 2100. Как пообещали в Samsung, баг носит программный характер и будет решен обновлении.

Так, новая версия программного обеспечения Samsung Galaxy S21 привнесет оптимизацию работы камеры и использование памяти при съемке с зумом. Обновление должно и устранить проблему перегрева.

Программное обеспечение с решением проблем S21 должно "прилететь" на смартфоны до конца июня.