Каждый пятый американец готов отказаться от iPhone 13

Каждый пятый житель США готов отказаться от покупки следующего поколения iPhone из-за боязни числа "13" в названии. Об этом свидетельствует опрос, проведенный новостным сайтом Cult of Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"74% опрошенных считают, что следующий iPhone не должен называться iPhone 13", - показало исследование.

Порядка 38% респондентов высказались за то, чтобы новый смартфон от Apple назывался просто iPhone, а еще 16% опрошенных считают, что в названии лучше отразить год выпуска - iPhone 21. За iPhone 13 проголосовали 26% участников.

По данным сайта, в целом порядка 9-10% жителей США испытывают беспокойство из-за числа "13", что может вызвать проблемы с продажами смартфонов.