The Guardian назвал главную проблему Facebook

Основной проблемой Facebook является ее генеральный директор Марк Цукерберг, пишет The Guardian.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, газета отмечает, что компания часто становится участником скандалов. Власти часто обвиняют ее в распространении дезинформации и погоне за прибылью. Причиной этих проблем, по версии The Guardian, является Марк Цукерберг, который не умеет управлять Facebook. "Мотивы этого странного человека непредсказуемы и не имеют ничего общего со здравым смыслом и логикой", - сообщило издание.

Фото: Charles Platiau/Reuters