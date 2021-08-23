Описано будущее iPhone

Будущие смартфоны Apple могут получить дактилоскопический сенсор для разблокировки через отпечаток пальца. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Возможные нововведения в аппаратах серии iPhone описывает журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в своей рассылке Power On. Специалисты рассказал, что в последнее время Apple неоднократно тестировала дактилоскопический сенсор Touch ID, который ранее встречался в ее смартфонах, и думала над тем, чтобы вернуть его. Однако на данный момент появление Touch ID в новых смартфонах нецелесообразно.

Тем не менее журналист уверен, что данный элемент может снова появиться на iPhone, так как потребность пользователей в дактилоскопическом сенсоре существует. Гурман полагает, что Apple может пойти по одному из двух путей. Согласно первому, дорогие iPhone будут иметь экранный сенсор Face ID, более доступные - дактилоскопический Touch ID, но встроенный в дисплей.

Согласно второму варианту, компания хоронит Touch ID и концентрируется на развитии Face ID - в частности, занимается его внедрением под переднюю панель устройства. В этом случае топовые модели будут иметь встроенный в экран биометрический сенсор, у дешевых Face ID будет расположен в вырезе на передней панели, как у актуальных устройств.

Touch ID - дактилоскопический сенсор, который появился в смартфонах Apple в 2013 году, с анонсом iPhone 5s. В 2017 году корпорация представила iPhone X - первый телефон бренда с функцией разблокировки по лицу.

Ранее Марк Гурман рассказал, что на осеннем мероприятии кроме iPhone Apple представит часы Apple Watch 7 и планшеты iPad mini 6 и iPad 9. Также есть вероятность релиза новых наушников AirPods.