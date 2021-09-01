WhatsApp разрешил пользователям не принимать новые правила
Простые пользователи смогут игнорировать правила использования мессенджера WhatsApp. Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал WABetaInfo, компания решила не угрожать принудительным удалением тем владельцам аккаунтов, которые не согласны с новыми условиями.
Ожидается, что уже в ближайшей бета-версии WhatsApp появится уведомление о том, что новое пользовательское соглашение касается официально зарегистрированных бизнес-аккаунтов. Частным лицам, которые используют мессенджер для общения с родственниками, друзьями или коллегами, ничего не угрожает: им разрешили не принимать спорные поправки.
Ранее сообщалось, что WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей с начала января. Тогда это связали с тем, что часть пользователей негативно оценила обновленные условия использования приложения. Многие юзеры в ответ стали переходить в Signal и Telegram.
WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В нем говорилось, что мессенджер начнет делиться пользовательскими данными "со всем семейством приложений" корпорации Facebook. В число данных, которые мессенджер собирался передавать, вошли сведения о геолокации, а также об установке и удалении принадлежащих Facebook программ.
Тогда это объяснили необходимостью проанализировать привычки и вкусы пользователей, чтобы подбирать для них более подходящую рекламу. Пользователям, которые не примут новые правила, угрожали запретить отправлять сообщения.
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