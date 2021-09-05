Выход электропикапа Tesla снова сорвали

Tesla не успеет выпустить электрический пикап Cybertruck до 2022 года. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам знакомого с ситуацией источника, в Tesla неохотно признали, что электропикап Cybertruck не удастся выпустить в срок. Теперь глава компании Илон Маск заявил, что старт массового производства пикапа откладывается до 2023 года. При этом в начале августа Tesla впервые признала факт срыва и сообщила, что производство электрокара откладывается до 2022 года.

Маск сообщил своим сотрудникам, что задержка снова обусловлена сложной ситуацией на рынке полупроводников. Кроме того, Tesla столкнулась с некоторыми трудностями при запуске из-за некоторых особенностей Cybertrack. В частности, автомобиль имеет стальной корпус экзоскелета, который требует совершенно новых производственных процессов.

В разговоре с сотрудниками глава Tesla отметил, что в электрическом пикапе так много новых технологий и нарастить производство будет очень сложно. "Это будет особый проект. Вроде сбоя в "Матрице". Как если бы у Нео была машина", - описал Cybertrack Илон Маск.