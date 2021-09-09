Россияне пожаловались на сбои в работе игровых сервисов после блокировок VPN

Российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе крупных игровых и стриминговых сервисов после начала блокировки VPN-сервисов по распоряжению Роскомнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

В частности, о проблемах с доступом заявляли пользователи онлайн-игр World of Tanks и World of Warships, сервисов Twitch и Flashscore, а также компании Avito и торрент-трекера BitTorrent.

Игровая компания Wargaming указала, что сложности напрямую связаны с блокировкой провайдерами множества UDP-портов, используемых играми. В ведомстве же утверждают, что проблемы ресурсов не связаны с новыми ограничениями, поскольку ограничения не касаются вышеуказанных портов.