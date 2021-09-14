SpaceX Илона Маска запустит на орбиту первый экипаж астронавтов-любителей

Американская космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, собирается запустить на околоземную орбиту первый в истории экипаж без профессиональных астронавтов. Четыре космических туриста полетят на корабле Crew Dragon, передает Day.Az.

Члены экипажа, хотя и прошли пятимесячную подготовку, не будут участвовать в управлении кораблем.

На орбиту космический корабль доставит многоразовая ракета Falcon 9. Старт запланирован с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Стартовое окно откроется в среду, 15 сентября, но точное время запуска еще может быть скорректировано.

В отличие от суборбитальных полетов Ричарда Бренсона и Джеффа Безоса, Crew Dragon совершит полноценный полет по околоземной орбите на высоте 575 км - выше Международной космической станции (МКС) и телескопа "Хаббл".

Полет организовал 38-летний американский бизнесмен Джаред Айзекмен. Два места в экспедиции разыграли на благотворительном аукционе, одно досталось сотруднику поддерживаемой Айзекменом благотворительной организации, излечившемуся от рака костей. Путешествие на орбиту Земли будет не только развлекательным - члены экспедиции планируют проводить различные медицинские эксперименты.