WhatsApp начнет переводить голосовые сообщения в текст на iPhone

WhatsApp начнет преобразовывать голосовые сообщения в текст на мобильных телефонах Apple. Об этом сообщает Wabetainfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что WhatsApp сможет предоставить пользователям iPhone новую возможность транскрипции голосовых сообщений, но пока эта функция находится в разработке и будет доступна в обновлении для бета-тестеров.

Для того, чтобы активировать функцию, пользователь должен будет предоставить специальное разрешение приложению. Текст будет сохраняться автоматически в зашифрованной базе данных WhatsApp.

Функцию включат в плановое обновление мессенджера в ближайшее время. Для Android-устройств подобная возможность пока не предусмотрена.