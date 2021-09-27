Раскрыт новый Samsung Galaxy S22

Надёжный инсайдер OnLeaks опубликовал серию рендеров и 3D-визуализацию грядущего флагмана Samsung задолго до его анонса. Кроме того, в сети появились свежие подробности о спецификациях готовящейся к релизу новинки популярного бренда, передает Day.Az со ссылкой на 4pda.to.

По данным информатора, смартфон будет оснащён 6-дюймовым плоским дисплеем. Точных данных о его разрешении пока нет, зато известны характеристики основной камеры устройства. Как утверждает источник, Samsung оснастит базовую версию флагмана 50-мегапиксельным главным сенсором, а также двумя датчиками на 12 Мп (телеобъектив и широкоугольный модуль).

Появились в сети и предположительные габариты корпуса устройства - 146 х 70,6 х 7,6 миллиметра. Дизайн новинки, судя по публикации, во многом будет схож с актуальной моделью Galaxy S21, но, по заверению инсайдеров, Galaxy S22 будет ощущаться в руке как более компактный гаджет.

Ожидается, что флагманская серия смартфонов Galaxy S22 будет представлена в феврале 2022 года. Стоимость базовой модели, по слухам, составит от $799 в зависимости от конфигурации памяти.