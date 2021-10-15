Культовые GTA навсегда сняли с продажи

Культовую трилогию игр Grand Theft Auto - GTA III, Vice City и San Andreas - навсегда сняли с продажи в онлайн-магазинах. Это решение официально подтвердил разработчик, компания Rockstar Games, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что три игры, впервые вышедшие в 2001, 2002 и 2004 годах, больше недоступны для покупки в цифровом формате как на консолях, так и на ПК. Представители Rockstar Games пояснили, что прекратили продажи старых игр из-за выхода сборника ремастеров трилогии в ближайшие месяцы.

Оригинальные игры больше нельзя купить в Steam, Rockstar Games Launcher, PlayStation Store и Microsoft Store. Тем не менее, владельцы уже приобретенных копий смогут загружать проекты и играть в них без каких-либо ограничений.

Пока остаются доступны и юбилейные переиздания всех трех игр на мобильных платформах, в версиях для смартфонов на Android и на iOS. Удалять их не планируют, по крайней мере до выхода ремастеров.

Ремастеры были официально анонсированы 8 октября. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition выйдет на ПК и консолях в этом году, а на мобильных устройствах - в 2022. Игрокам пообещали обновление графики и геймплейные улучшения.