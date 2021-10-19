Apple отложила производство AR-гарнитуры

Компания Apple переносит производство своей гарнитуры дополненной реальности со второго квартала на конец следующего года, сообщает портал Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитик Мин-Чи Куо в сообщении для инвесторов заявил, что массовое производство первой AR-гарнитуры Apple было перенесено на конец 2022 года, так как компания еще не утвердила окончательный дизайн.

"AR-гарнитуры требуют большей проработки дизайна, чем смартфоны, потому что их комфортное ношение включает в себя много мелочей. Поэтому Apple продолжит тестировать устройство в поисках лучшего решения", - пишет аналитик.

Куо считает, что Apple будет позиционировать свою AR-гарнитуру как многофункциональное устройство, а не только игровой гаджет, как, например, PlayStation VR или Oculus от Facebook.