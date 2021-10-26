Apple выпустила обновленную ОС для своих ПК
Apple выпустила новую версию ОС для компьютеров Mac macOS Monterey, сообщается на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В обновленной операционной системе изменили FaceTime - приложение теперь поддерживает пространственный звук, новые режимы микрофона, а также функцию устранения шумов. Кроме того, в FaceTime появилась поддержка портретного режима и опция размытия фона.
Также была добавлена функция Airplay, которая позволяет транслировать контент с iPhone или iPad прямо на экран компьютера. Функция также позволяет одновременно управлять разными устройствами с помощью клавиатуры и мышки Mac.
Помимо этого разработчики добавили возможность распознавания текста, а также предметов, животных и мест по фотографии или изображению.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре