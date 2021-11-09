Windows 11 «зарядила» ноутбуки более чем на 100 процентов

В Windows 11 обнаружили ошибку, связанную с отображением уровня заряда батареи ноутбуков. На нее обратили внимание пользователи Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Посетитель платформы опубликовал скриншот из ОС от Microsoft, согласно которому аккумулятор его устройства зарядился более чем на 100 процентов. Согласно изображению, батарея зарядилась на 103 процента. "Ах да, я только что зарядил аккумулятор до 103 процентов", - иронично отметил пользователь.

Пост оказался вирусным и собрал более тысячи лайков. Комментаторы заметили, что зарядить батарею ноутбука более чем на 100 процентов физически невозможно. В этой связи авторы предположили, что на Windows 11 появилась ошибка. Вероятнее всего, проблема будет исправлена в одном из обновлений.

"Железный Человек заряжает свой костюм молнией Тора", - пошутил один из пользователей. "Я представитель Tesla. Я заинтересован в лицензировании вашей аккумуляторной технологии", - написал другой комментатор.