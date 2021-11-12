Астронавты NASA прибыли на МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался в ночь на пятницу, 12 ноября, к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Беррон и астронавт ESA (Европейского космического агентства - ред.) Матиас Маурер прибыли на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

Ведущий трансляции, что велась на сайте управления, подтвердил успешную стыковку корабля с МКС в 18:32 по местному времени. Она проходила в автоматическом режиме.

Как известно, это уже четвертый полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй - 15 ноября 2020 года, третий - 23 апреля текущего года.

Напомним, Crew Dragon был запущен к МКС в среду. Астронавты будут работать на станции до апреля 2022 года.