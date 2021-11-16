В России допустили создание полного робота-убийцы

Создание полноценного робота-убийцы не является для России технической проблемой. Принципиальную возможность разработки автономного летального оружия допустил гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Создание полного робота-убийцы не является проблемой. Тем более что системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в наших вооруженных силах еще со времен СССР", - сказал руководитель.

По его словам, главной проблемой при разработке подобного беспилотного летательного аппарата станет необходимость его дальнейшего обучения действовать в условиях сложной обстановки на поле боя и применять оружие исключительно по противнику, а также "морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа".

"Предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны, способы ведения боевых действий. Когда на поле боя столкнутся роботы, но не человек", - сказал руководитель.