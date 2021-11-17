Instagram запустил подтверждение личности пользователей с помощью видеоселфи

Instagram начал запрашивать у пользователей видеоселфи для подтверждения личности, об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Instagram блокирует доступ к учетной записи пользователя и требует отправить видеоселфи для подтверждения того, что аккаунтом владеет реальный человек, а не бот.

При этом камера должна находится на уровне глаз пользователя, а взгляд не должен быть направлен вниз. Таким образом, человек должен снять себя со всех сторон.

Как отметила администрация социальной сети, платформа не использует технологию распознавания лиц. Также в соцсети подчеркнули, что проверка личности осуществляется только в том случае, если пользователь проявлял подозрительную активность, например поставил слишком много лайков.

Видео просматривает команда сотрудников Instagram, а сам файл соцсеть хранит не более 30 дней.