В Азербайджане изменили пошлину на регистрацию мобильных телефонов

В Азербайджане определены ставки госпошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну из-за рубежа для личного пользования.

Как сообщает Trend, это отразилось в поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, если рыночная цена мобильного устройства составляет до 100 долларов США, то за его регистрацию будет взиматься госпошлина в размере 30 манатов.

от 101 до 200 долларов США - 50 манатов;

от 201 до 400 долларов США - 60 манатов;

от 401 до 700 долларов США - 70 манатов;

от 701 до 1 000 долларов США - 100 манатов;

более 1 001 доллара - 150 манатов.

Изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.