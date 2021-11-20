JAXA проводит новый набор астронавтов для лунной миссии

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в пятницу, 19 ноября, объявило о начале нового набора астронавтов для лунной миссии, сообщает агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подача заявок продлится до 4 марта, при этом кандидатам в астронавты предстоит пройти четыре экзамена и конкурс. Победители будут объявлены, предположительно, в 2023 году.

В этот набор JAXA отказались ограничиваться кандидатами только с естественно-научным или техническим образованием. Теперь требуется иметь опыт работы в любой сфере, но на протяжении не менее трех лет.

Кроме того, кандидаты должны быть не ниже 149,5 см и не выше 190,5 см, при этом требования по массе тела отменены. Одним из ключевых требований являются острые слух и зрение, даже если у кандидата есть физические ограничения.

На данный момент в составе JAXA работают семеро космонавтов, средний возраст которых составляет 52 года. К 2030-м годам, на которые намечено активное освоение Луны, из этой группы пятеро астронавтов уйдут на пенсию.