Маск выручил еще миллиард долларов за акции Tesla

Основатель и генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск в очередной раз уменьшил свою долю в компании. Накануне он продал акции еще на $1,05 млрд, сообщает Интерфакс в среду, 24 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В соответствии с поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документам, 23 ноября Маск продал 934 тыс. акций после исполнения опциона на покупку 2,15 млн бумаг.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже 9,2 млн бумаг на $9,85 млрд. За продажу проголосовали 58% участников опроса, всего в нем участвовали более 3,5 млн человек.

До проведения опроса Маску принадлежало более 17% акций Tesla. Стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в $21 млрд. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 7,9 млн бумаг Tesla.

Акции Tesla подешевели на 9% с 8 ноября. Во вторник их стоимость упала на 4,1%.