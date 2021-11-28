Биткойн рухнул из-за нового штамма коронавируса "омикрон"

Стоимость биткойна 27 ноября составила $53,55 тысяч долларов. Это наименьший показатель с начала октября, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как отмечается, биткойн резко упал вместе с другими активами, достигнув таким образом семинедельного минимума.

По информации Coin Metrics, биткойн потерял 8% всего за 24 часа. Так, криптовалюта упала на 20% с рекордного максимума в $ 69 тысяч, который был достигнут ранее в этом месяце.

Кроме того, 26 ноября, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала новый штамм коронавируса - мировые фондовые рынки упали. Так, европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую сессию более чем за год, также резко упали фьючерсы на многие американские акции.