Баку и Анкара проведут форум по цифровой трансформации

Азербайджан и Турция в конце 2022 года проведут совместный форум по цифровой трансформации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, форум направлен на вовлечение частного сектора в проекты в сфере цифровой трансформации, расширение сотрудничества в формате B2B (бизнес - бизнес) и B2G (бизнес - государство).

Отметим, что соглашение о проведении форума было достигнуто на первом заседании азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации, сопредседателями которой стали заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов и заместитель председателя Управления цифровой трансформации Администрации президента Турции Явуз Эмир Бейрибей.