В WhatsApp нашли новую функцию

В WhatsApp появится возможность включения двухфакторной аутентификации в двух версиях: для ПК и для веб-браузеров. Новую функцию мессенджера нашли авторы портала WABetaInfo, специализирующегося на новостях об улучшениях приложения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В процессе регистрации вашей учетной записи WhatsApp введите 6-значный код. Этот персональный PIN-код потребуется для дальнейших входов в мессенджер", - говорится в статье, разъясняющей работу новой функции.

Отмечается, что возможность хотят добавить для того, чтобы усложнить преступникам доступ к аккаунтам пользователей. В мобильных версиях у пользователей также есть возможность заблокировать вход в приложение с помощью Touch ID (отпечатка пальца) или Face ID (распознавание лица).

Двухфакторная аутентификация будет полезна и в случае, если у пользователя украли SIM-карту. При смене гаджета WhatsApp запросит персональный PIN-код и преступник не сможет заполучить доступ к аккаунту в мессенджере.