В WhatsApp обнаружили новую функцию, которая касается режима "Сообщество", вариации собственных социальных сетей внутри мессенджера. Об этом сообщает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях об улучшениях приложения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в бета-версии приложения для Android-смартфонов уже присутствует новая вкладка "Сообщество" и в нее включены только группы, в которые входит пользователь. Во вкладку не будут добавлять личные переписки с отдельными пользователями.

Также в новой версии WhatsApp спустя 13 лет после выхода самой первой версии мессенджера добавили поддержку двух новых языков - сомалийского и амхарского. На сомалийском активно общаются жители Сомали и Эфиопии. Амхарский является государственным языком в Эфиопии, распространен в Эритрее, Сомали и восточных районах Судана. По данным портала, в настоящее время мессенджер поддерживает более 40 языков.