Азербайджанская электронная подпись устойчива к кибератакам

Зависимость электронной подписи Азербайджана от облачных технологий повышает ее устойчивость к кибератакам. Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов в интервью российским СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, поскольку неперсонализированный ключ подписи не содержит никакой информации, у преступников нет возможности получить доступ к личной информации во время кибератак.

"Инфраструктура электронной подписи и деятельность в этом направлении существуют в нашей стране давно. Для осуществления этой работы в соответствии с единым механизмом и качеством при министерстве функционирует центр сертификационных услуг. Опыт, полученный с помощью центра сертификационных услуг и электронной подписи, позволил нам создать новую платформу подписи, получившую название SIMA. Этот проект, прежде всего, является биометрической подписью. Данная платформа была создана на основе требований цифровой трансформации. Благодаря этой электронной подписи станет возможным более эффективное и доступное обслуживание пользователей. Это также будет способствовать популяризации цифровой деятельности субъектов предпринимательства и развитию цифровой экономики", - сказал Рустамов.

Замминистра сообщил, что SIMA основана на биометрической аутентификации, которая сочетает в себе "открытый ключ" и облачные технологии.

"Так, удостоверение личности, отсканированное пользователем с помощью мобильного приложения, проверяется на принадлежность этому лицу. Тестовая операция выполняется путем идентификации лица на основе приложения через камеру мобильного устройства. Если информация в удостоверении личности принадлежит этому лицу, пользователю предоставляется сертификат электронной подписи, в противном случае запрос отклоняется. Хотя цифровизация делает нашу жизнь проще, она также создает определенные проблемы. Сегодня почти каждый пользователь так или иначе подвергается кибератакам. Не секрет, что любая кибератака на цифровую подпись может вызвать серьезные проблемы для ее владельца. С этой точки зрения SIMA имеет большое значение. Зависимость от облачных технологий повышает ее устойчивость к кибератакам. Поскольку неперсонализированный ключ подписи не содержит никакой информации, у преступников нет возможности получить доступ к личной информации во время кибератак", - подчеркнул Рустамов.