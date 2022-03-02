https://news.day.az/hitech/1440204.html HP отчиталась о росте прибыли

HP отчиталась о росте прибыли

Технологии, 2 марта 2022 03:25 207
HP отчиталась о росте прибыли
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Чистая прибыль американского производителя компьютеров и копировальной техники HP Inc по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 января, увеличилась в годовом выражении на 2% - до 1,086 миллиарда долларов, фирма указывает на негативное влияние санкций против России на прибыль. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,99 доллара против 0,83 доллара за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель составил 1,1 доллара против прогноза в 1,02 доллара. Квартальная выручка компании увеличилась на 9%, до 17,028 миллиарда долларов при прогнозе в 16,5 миллиарда.

При этом выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится более 70% дохода, выросла в первом квартале на 15% год к году, до 12,196 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) сократился на 4%, до 4,831 миллиарда долларов.

В текущем квартале компания ожидает разводненной прибыли на акцию в 0,95-1,01 доллара, по итогам всего финансового года - 3,87-4,07 доллара.

Влияние санкций против России на прибыль на акцию может составить 2-3%, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на компанию. При этом ее глава Энрике Лорес (Enrique Lores) отметил, что ожидает смягчения эффекта во втором полугодии. На предварительных торгах акции дешевеют на 2,56%

HP Inc - американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.

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