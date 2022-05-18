В WhatsApp появится новая возможность для пользователей

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, позволяющая пользователям просматривать бывших участников групповых бесед. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ресурса, пользователи мессенджера смогут видеть бывших участников групповых чатов. Опция будет доступна всем участникам чата, а не только администраторам, уточняют специалисты WABetaInfo.

Отмечается также, что возможность просмотра бывших участников групповых бесед находится пока в стадии разработки. Когда она станет доступна для всех пользователей, неизвестно.