В WhatsApp появилась новая функция из Instagram

Разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию для Android, в которой изменили способ публикации ссылок в статусах контактов. Об этом стало известно специалистам новостного портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый вид представляет собой расширенный предварительный просмотр - вместо обычной ссылки пользователь видит окошко с названием и содержанием ресурса, на который ведет расшеренная в статусе ссылка.

Предварительный просмотр ссылок делает статусы WhatsApp еще более похожими на свой аналог историй из Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Нововведение призвано улучшить пользовательский опыт.

Пока новая функция находится в стадии разработки, и информации о том, когда она будет доступна рядовым пользователям мессенджера, нет.