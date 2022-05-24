https://news.day.az/hitech/1464386.html Первый в мире смартфон с 200-мегапиксельной камерой почти готов к выходу
Первый в мире смартфон с 200-мегапиксельной камерой почти готов к выходу
Первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой выйдет в июле, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Напомним, первым будет Motorola Frontier. Под каким именем он выйдет на рынок, пока неизвестно, но, вероятно, он будет относиться к линейке Edge.
Смартфон получит 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP1, и пока можно лишь гадать, нужны ли такие датчики в смартфонах, учитывая, что большинство флагманов сейчас опирается на 50-мегапиксельные датчики.
Смартфону Motorola также ранее приписывали 144-герцевый экран OLED, 60-мегапиксельную фронтальную камеру, Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 125-ваттную зарядку.
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