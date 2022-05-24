В Китае выпустили автомобиль с опциями для женщин

Китайская компания Ora выпустила автомобиль Ballet Cat, который предназначен исключительно для женщин. Об этом сообщает Carnewschina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В машине реализовано несколько решений, которые, как ожидается, оценят женщины. Так, в салоне установлены большие макияжные зеркала с яркой подсветкой, а руль сделан специально по размерам ладони среднестатистической женщины. Кроме того, есть встроенная видеокамера и косметичка в центральном подлокотнике.

Также в автомобиле предусмотрен "Режим теплого мужчины", который предполагает включение печки и обогрева передних сидений одним нажатием кнопки.

Длина автомобиля составляет 4401 мм, ширина - 1880 мм, высота - 1633 мм. Колесная база достигает 2750 мм. Ora Ballet Cat комплектуется единственным электромотором. Максимальная скорость машины составляет 155 км﻿/﻿ч.. Запас хода - 401 км. Цены начинаются с отметки 193 300 юаней.