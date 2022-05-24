Акции владельца Snapchat обвалились

Акции американской компании Snap упали на 30% в ходе электронных торгов по завершении торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обвалу акций предшествовало обращение главы Snap Эвана Шпигеля. Он предупредил, что компания не сможет достигнуть целей по выручке и прибыли во втором квартале 2022 года. После этого сообщения акции компании стали терять в цене.

По словам Шпигеля, такая ситуация сложилась из-за более быстрого, чем предполагалось, ухудшения макросреды. Несмотря на больший, чем в 2021 году, рост выручки, темпы этого роста оказались замедленные. Речь идет о прогнозах по росту выручки на 20-25% и прибыли в объеме от $0 до $50 млн.