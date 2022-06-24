https://news.day.az/hitech/1473569.html Toyota отзовет один из внедорожников
Toyota отзовет один из внедорожников
Японская компания Toyota отзывает для ремонта свой единственный серийный электрокроссовер bZ4X. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Продажи машин начались в апреле, однако у них выявили серьезный дефект. Выяснилось, что на заводе-производителе при сборке были плохо затянуты ступичные болты, поэтому во время движения у машины могут отвалиться колеса.
Под отзывную кампанию попали 2700 автомобилей Toyota bZ4X в Европе, США, Канаде и Японии,
Регулирующие органы рекомендовали владельцам "проблемных" кроссоверов отказаться от их эксплуатации до тех пор, пока не будет найдено "постоянное решение" для ремонта.
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