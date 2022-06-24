Toyota отзовет один из внедорожников

Японская компания Toyota отзывает для ремонта свой единственный серийный электрокроссовер bZ4X. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продажи машин начались в апреле, однако у них выявили серьезный дефект. Выяснилось, что на заводе-производителе при сборке были плохо затянуты ступичные болты, поэтому во время движения у машины могут отвалиться колеса.

Под отзывную кампанию попали 2700 автомобилей Toyota bZ4X в Европе, США, Канаде и Японии,

Регулирующие органы рекомендовали владельцам "проблемных" кроссоверов отказаться от их эксплуатации до тех пор, пока не будет найдено "постоянное решение" для ремонта.