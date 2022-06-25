Ford выпустил 2000-сильный электрический фургон для гонок

Копания Ford представит на Фестивале скорости в Гудвуде 2000-сильный электрический фургон Ford Pro Electric SuperVan. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Машина разработана совместными усилиями гоночного подразделения Ford Performance, немецкого офиса Ford Design и австрийской фирмы STARD. Кузовные детали фургона сделаны из композитных материалов, а каркас из стали. Автомобиль укомплектован четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2000 л.с. Их питает батарея емкостью 50 кВт.ч с жидкостным охлаждением. Зарядить аккумулятор можно за 45 минут. От 0 до 100 км/час Ford Pro Electric SuperVan разгоняется менее чем за две секунды.

У силовой установки несколько режимов работы. Например, Road предназначен для спокойной езды. В режиме Drag можно быстро ускоряться на прямой, а Drift применяется для боковых скольжений. Режим Rally может быть активирован при прохождении трасс с асфальтовым и гравийным покрытиями.

В салоне установлены гоночные кресла и каркас безопасности. Также машина оснащена медиасистемой SYNC. Серийно производить такой автомобиль не планируется.