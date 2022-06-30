Названы признаки заражения смартфона вирусами

Быстрая разрядка смартфона является одним из косвенных признаков наличия на нем вируса. Об этом "Газете.Ru" рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев. Вместе с тем он назвал и ряд других критериев возможного заражения, передает Day.Az.

"Существует ряд косвенных признаков, лишь намекающих на то, что смартфон заражен. Например, его батарея быстро разряжается, расходуется большой объем трафика, на устройстве появляется незнакомый софт, с телефонного счета списываются средства", - сказал он.

Чебышев утверждает, что по косвенным признакам "диагностировать" заражение довольно сложно. Однозначно о наличии или отсутствии вредоносного ПО на смартфоне может сказать только антивирус.

"Современные зловредные программы в большинстве своем умеют хорошо "прятаться". Если только это, например, не шифровальщики, цель которых - заблокировать человеку доступ к данным или девайсу с требованием выкупа. Иными словами, самостоятельно определить, что с устройством что-то не так, может быть довольно сложно - зловреды зачастую никак себя не выдают", - сказал он.

Чтобы не столкнуться с неприятностями и уберечь свои данные, Чебышев рекомендовал скачивать приложения только из официальных магазинов и проверять установочные файлы программ из сторонних источников антивирусом. Кроме того, по его словам нужно регулярно обновлять приложения, поскольку вместе с ними разработчики исправляют уязвимости и ошибки. Не лишним будет обращать внимание на то, какие разрешения просит приложение, и настораживаться нелогичными запросами. В конце концов, отметил он, нужно использовать надежное защитное решение - проверенный антивирус.