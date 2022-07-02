Более половины пользователей сталкивается с перегревом смартфонов

Новый опрос портала Android Authority показал, что более половины пользователей жалуются на повышенную температуру смартфонов при повседневном использовании. При этом большая часть из них довольна производительностью своих гаджетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, с перегревом сталкиваются 58% владельцев смартфонов, в то время как 42% опрошенных читателей ресурса считают, что их устройства не нагреваются.

Самыми "горячими" гаджетами, как отмечают опрошенные, являются Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy A52 5G и Xiaomi 11T Pro.

Несмотря на перегрев, 75% респондентов заявили, что довольны работой своего устройства. При этом 25% читателей портала Android Authority отметили свое недовольство, связанное с производительностью смартфонов.

Так, среди удовлетворенных пользователей встречаются владельцы Google Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy Note 20, OnePlus 8 Pro и Poco F3. Даже пользователи устаревших смартфонов, таких как LG G7 Plus, Galaxy S10e и OnePlus 7 Pro заявляют, что их устройства все еще справляются с поставленными задачами.